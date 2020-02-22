

نواكشوط 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

بدأت اليوم بمدينة الشامي بمحافظة داخلت نواذيبو الموريتانية أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لشبكات المحميات البحرية لدول إفريقيا.

وسيتدارس المشاركون الذين يمثلون ٣٨ محمية بدول السنغال وغامبيا وسيراليون وغينيا بيساو وغينيا إضافة إلى موريتانيا ، على مدى ثلاثة أيام، مختلف الأسئلة المطروحة للمحميات من اجل اتخاذ القرارات التي تفرضها تحديات الحفاظ على المناطق البحرية والساحلية المحمية .

واستعرض المتدخلون في كلمات في افتتاح أعمال الدورة السياسات المرسومة للنهوض بالبيئات والمحميات في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدين التزامهم بتطوير المحميات وتعزيز دورها في تحسين ظروف السكان.

// انتهى //

02:28ت م

0167





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الدورة الثامنة للجمعية العامة لشبكات المحميات البحرية لدول إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.