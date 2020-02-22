شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع الصحي يناقش أسباب تعثر مستشفى بقيق الجديد والان نبدء بالتفاصيل

تفقد مدير شبكة المستشفيات الطرفية بالتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية د. محمد الأحمري، مشروع مستشفى بقيق العام الجديد المتعثر يرافقه مدير مستشفى بقيق والمراكز الصحية التابعة د. راشد البوعلي.

كما تفقد د. الأحمري مستشفى بقيق العام الحالي؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع والوقوف على خدمات المستشفى والمراكز والاحتياجات المرفوعة من المستشفى وبرامج التحسين لاعتمادها، وتم استعراض المشاريع والبرامج الصحية المنفذة لعام 2019م.

كما التقى د. الأحمري خلال الزيارة مع محافظ بقيق محمد المتحمي، وتم خلال اللقاء مناقشة وسائل وسبل الارتقاء بالخدمة وآلية توفير المتطلبات واحتياجات المحافظة، كما تمت مناقشة أسباب تعثر مشروع مستشفى بقيق الجديد.

من جهة أخرى، قام نائب الرئيس التنفيذي للموارد الذاتية بالتجمع الصحي خالد العصيمي، بزيارة تفقدية لمستشفى بقيق العام؛ وذلك لتعزيز التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية بالمستشفى.

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وكان قد تم البدء في العمل بمشروع مستشفى بقيق الجديد منذ عام 1433هـ، وتم حتى الآن إنجاز حوالي 70 % ويتسع لـ 100 سرير، وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على إغلاق موعد استلام العروض لاستكمال إنشاء وتسليم أعمال المشروع لم تعلن وزارة الصحة حتى الآن عن المقاول الجديد لإنهاء المشروع.

ويتكون مشروع المستشفى من دورين، الأرضي للأقسام العلاجية، مثل العيادات الخارجية، والعلاج الفيزيائي، والغسيل الكلوي، والطوارئ، إضافة إلى الأقسام التشغيلية، مثل المختبر والأشعة، وأقسام الخدمات «الصيدلية، والتعقيم، والمغسلة، والمطبخ، والمستودع»، وأقسام الإدارة، التي تتضمن إدارة المستشفى والإدارات التابعة لها، إضافة إلى المكتبة الطبية، والسجلات الطبية، إلى جانب أقسام التنويم للرجال والنساء والأطفال، وقسم النساء والولادة والعناية المركزة وقسم العمليات.

يشار إلى أن ”الخليج 365” قد تناولت في عدد سابق مشكلة مشروع مستشفى بقيق المتعثر.