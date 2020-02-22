شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مخالفة لمبان تحت الإنشاء بأحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل
ودعا م. الزايدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، منوها بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات، التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف. وشدد على أن بلدية محافظة الخبر تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، التي تشوّه المظهر العام للمدينة، وتضر بالبيئة ليتم التعامل معهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، لافتا النظر إلى أن البلدية تمنع الأهالي من التخلص من مخلفات بناء منازلهم برميها في الساحات المحيطة، مؤكدًا أنه سيتم فرض غرامات على المخالفين.
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