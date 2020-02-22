شكرا لقرائتكم خبر عن 230 متقدما للتشكيلات الإشرافية والمدرسية بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أدى 230 متقدما للأعمال الإشرافية داخل المدارس في قطاع محافظة القطيف أمس الأول، اختباري التحريري والعملي، في مقر مدرسة المجيدية الثانوية، وذلك بمتابعة ميدانية وقف عليها مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف للشؤون التعليمية علي الشهري.

وشملت الاختبارات التي نظمتها شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بالقطيف جميع مجالات الأعمال الإشرافية داخل المدرسة وهي: قائد مدرسة، ووكيل مدرسة، ومرشد طلابي، وأمين مصادر تعلم، ورائد نشاط، ومعلم رعاية الموهوبين.

وأوضح رئيس الشعبة عبدالله الشهري، أن أسئلة الاختبار شملت الجانب التربوي العام، والتي وجهت إلى المتقدِّمين، وشملت جانب التخصص، حسب المجال المتقدم إليه، بالإضافة إلى اختبار استخدام الحاسب الآلي في برامج «الورد والأكسل والباوربوينت»، لافتا إلى أن الترشح يأتي سعيا من الوزارة لتلبية الاحتياج للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي المقبل 1441 / 1442هـ.

وبيّن الشهري أنه تبقى على المتقدمين اجتياز المقابلة الشخصية، التي سوف يُحدد موعدها لاحقا. وأشار إلى أن عملية الإشراف على الاختبارات كانت ناجحة، وقد حظيت بتنظيم جيد، من خلال مشاركة المشرفين طارق السليمان وعبدالعزيز الغامدي، وكذلك أعضاء الشعبة من قادة مدارس القطاع، حيث هيأت المدرسة القاعة لاستقبال المتقدمين، ووزع المتقدمون فيها إلى مجموعات. ولفت الشهري إلى أن دخول الاختبار لا يعني اجتياز جميع الشروط المطبقة على المرشحين، مبينا أن المرشحين إذا اجتازوا الاختبارات التحريرية وبعد مطابقة ملفاتهم، والضوابط المقررة، ستجرى لهم المقابلات الشخصية، وسيتم إبلاغ المرشحين بموعدها لاحقا.