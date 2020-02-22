شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة «خضار» الباعة الجائلين بغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

صادرت إدارة الأسواق ببلدية غرب الدمام مؤخرا وبالتعاون مع الجهات الأمنية كمية من الخضار خلال الحملات الأسبوعية على الباعة الجائلة بالشوارع والطرقات الرئيسة، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري وحملة الرقابة البلدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة «خضار» الباعة الجائلين بغرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.