شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تطبيق جائزة السائق المثالي بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

يبحث مسؤولو جسر الملك فهد مدى إمكانية تنفيذ «جائزة السائق المثالي» بالجسر، والتي تم تطبيقها بالمنطقة الشرقية؛ وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي باركها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة.

» آلية المقترح

وجاء ذلك من خلال مقترح تم طرحه في اجتماع عقد بين المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، الأربعاء الماضي، حيث تستهدف الجائزة مرتادي الجسر ومنسوبي المؤسسة والعاملين في القطاعات المختلفة بالجسر. وتم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل مستقبلاً لمناقشة آلية هذا المقترح، ومعرفة مدى تطبيقه من كافة النواحي.

» حوادث جسيمة

وتم في الاجتماع الدوري الذي عقد في مقرّ اللجنة بالظهران مع مدير الأمن والسلامة ومدير الاتصال المؤسسي في مؤسسة جسر الملك فهد متابعة مذكرة التفاهم حول السلامة المرورية بين اللجنة والمؤسسة، وبحث محور الضبط المروري، ودراسة الإحصائيّات الصادرة من المرور فيما يخصّ الحوادث الجسيمة الذي ينتج عنها إصابات أو وفيات، حيث سيتم العمل على الإجراءات الضبطيّة أو الهندسية المرورية في النقاط الموجودة في الجسر.

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» 5 شاشات

ومن الجانب التوعوي، تم التباحث حول مدى الاستفادة من شاشات جسر الملك فهد لنشر الرسائل التوعوية لعابري الجسر، وتم تزويد المحتوى من قبل لجنة السلامة المرورية «قسم التوعية» حيث تم وضعها على 5 شاشات من الجانبين، والاتفاق على تنسيق توعية مرورية للزائرين ويتم الاتفاق عليها خلال الأسبوعين القادمين.

» اجتماع دوري

يذكر أن الاجتماع الدوري الثاني الذي عقد في أمانة لجنة السلامة المرورية بالظهران بين لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وحضره من لجنة السلامة المرورية بالشرقية الأمين العام للجنة ورؤساء أقسام «الضبط المروري، والقسم الهندسي، والتوعية والتعليم»، ومن جانب الجسر «إدارة الأمن والسلامة، وإدارة الاتصال المؤسسي بالجسر»، وذلك لتفعيل مذكّرة التفاهم بين المؤسسة واللجنة.