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شكرا لقرائتكم خبر عن «فرضية» تقيس جاهزية الجهات الحكومية بالأحساء للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تنفيذ الخطة بفرضية حريق في المستشفى، مما نتج عنه عدد من الإصابات، وانتهت الخطة بنجاح، حيث تم إسعاف ونقل جميع المصابين بعد إخلاء المبنى وفق الخطط المتبعة.
الجدير بالذكر أن هذه الفرضية تأتي ضمن جملة من خطط الطوارئ المطبقة والمجدولة على مدار العام، والتي تباشرها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الأحساء؛ بهدف رفع سقف الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، وسعيا للاستمرارية في تطبيق مفاهيم السلامة.
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