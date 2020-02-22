شكرا لقرائتكم خبر عن «فرضية» تقيس جاهزية الجهات الحكومية بالأحساء للطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء خطة فرضية في مستشفى الملك فيصل العام بمشاركة الدفاع المدني، والدوريات الأمنية، والشرطة، والمرور، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء؛ وذلك بهدف قياس جاهزية الجهات المشاركة في التدخل السريع فور وقوع الحادث، ومدى التزامها بخطط الطوارئ والكوارث المتعارف عليها وتدريب العاملين في المستشفى على مهامهم ومسؤولياتهم في عمليات الإخلاء، وتعريفهم بأماكن مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وأماكن الإيواء، لحين وصول الفرق المشاركة.

وجرى تنفيذ الخطة بفرضية حريق في المستشفى، مما نتج عنه عدد من الإصابات، وانتهت الخطة بنجاح، حيث تم إسعاف ونقل جميع المصابين بعد إخلاء المبنى وفق الخطط المتبعة.

الجدير بالذكر أن هذه الفرضية تأتي ضمن جملة من خطط الطوارئ المطبقة والمجدولة على مدار العام، والتي تباشرها إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الأحساء؛ بهدف رفع سقف الجاهزية والاستعداد لأي طارئ، وسعيا للاستمرارية في تطبيق مفاهيم السلامة.