شكرا لقرائتكم خبر عن «مهارات التواصل اللفظي» يجمع 16 معلما والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المشرف التربوي محمد الشهري إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مهارات المعلمين في تنمية التواصل اللفظي لدى الطلاب، وإكساب المتدرب مهارات التواصل اللفظي الإيجابي، ومهارات وأدوات المحاور الناجح، وكيف يفرق بين مفهوم الحوار والمناقشة والجدل، وكذلك علاقة التواصل اللفظي والحوار الإيجابي مع طرائق التدريس وعوائده التعليمية والتربوية على المتعلم.
وأضاف الشهري: من خلال البرنامج تمت مناقشة أهم الفوائد التعليمية والنفسية والتربوية على الطالب، من خلال مهارات الحوار الناجح المتواصل بشكل جيد مع المدرسة والبيت والمجتمع الخارجي، وكيف نستثمر هذه المهارات، بحيث تنعكس على العملية التعليمية بشكل إيجابي يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.
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