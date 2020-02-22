شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متدربة في «الرضاعة الطبيعية» والان نبدء بالتفاصيل
وهدفت الدورة -التي حضرها أكثر من 40 متدربة من مختلف التخصصات الطبية، وشارك بها نخبة من الاستشاريين الدوليين في الرضاعة الطبيعية- لتأهيل مجموعة من الكوادر الصحية المدربة على توعية وتثقيف الأمهات بأهمية الرضاعة الطبيعة للأطفال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهن بما يتعلق بها.
وقد تضمنت الدورة العديد من ورش العمل والتدريب الميداني، حيث تمت زيارة أقسام النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال، وبعض المراكز الصحية التابعة للمحافظة، إضافة لزيارة نادي حي ثانوية أم مالك الأنصارية بالمبرز.
يذكر أن هذه الدورة معتمدة من منظمة الصحة العالمية «اليونيسف»، ومن الهيئة السعودية للتخصصات الطبيعة بعدد 40 ساعة تدريبية، وتأتي امتدادا لجهود صحة محافظة الأحساء؛ لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، من أجل تحسين الخدمات الصحية بما ينسجم مع أهداف وزارة الصحة الرامية لتهيئة المستشفيات الحكومية والخاصة لتكون بيئة صديقة للأم والطفل.
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