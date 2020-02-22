شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت صحة الأحساء تتقدم في استبيان رضا المرضى والمراجعين والان نبدء بالتفاصيل

حققت منشآت صحة الأحساء مؤخراً مراكز متقدمة في استبيان رضا المرضى والمراجعين عن الخدمات على مستوى المنشآت الصحية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وفق نتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض للنصف الثاني من العام 2019م، حيث حصد مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب المركز الأول على مستوى المملكة بنسبة 90 % في أقسام التنويم، وحصلت العيادات على المركز الثاني بنسبة 85 % في فئة مراكز القلب على مستوى المملكة.

كما جاءت عيادات مستشفى العمران في المركز الأول في فئة (100 - 200 سرير) ضمن 43 مستشفى على مستوى المملكة، وكذلك حصلت أقسام التنويم في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة على المركز الأول بنسبة 90 % عن رضا المرضى لفئة المستشفيات من (100 - 200)، وجاء مركز الكلى بمستشفى الملك فهد بالهفوف في المركز الرابع بنسبة 87 %، كما حقق مستشفى الملك فيصل بالهفوف المركز الخامس على مستوى العيادات بنسبة 80 % ضمن 76 مستشفى (فئة أكثر من 200 سرير).

وكانت صحة الأحساء قد حققت المركز الرابع بنسبة 74 % في استبيان رضا المرضى والمراجعين على مستوى مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى تحقيقها أيضاً مراكز متقدمة في أقسام التنويم بمستشفى الملك فهد بالهفوف، وخدمات الطوارئ في مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة، ومركز طب الأسنان، وخدمات الرعاية المنزلية في مستشفى الأمير سعود بن جلوي، ومركز الإقلاع عن التدخين، وعيادات مستشفى مدينة العيون، ومركز صحي المطيرفي.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة تم تصميمه وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية؛ بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشأة.