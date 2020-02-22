شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية متفاعلة مع ”الخليج 365”: حدائق وسفلتة شوارع السفانية بخططنا المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات، والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن بلدية محافظة الخفجي تعمل جاهدة على سفلته شوارع السفانية، وإيصالها إلى منازل السكان، مبينا أنه تم خلال العام الماضي سفلتة شارع الثلاثين وسفلتة معظم شوارع السفانية، مؤكدا أنه ستتم سفلتة الشوارع المتبقية من خلال الخطة الموضوعة لدى البلدية، ونوّه إلى أنه سيتم إنشاء حدائق ضمن خطط البلدية المستقبلية.

وذكر الصفيان أن بلدية محافظة الخفجي تعمل كذلك جاهدة على نظافة المحافظة والمراكز التابعة لها، مبينا وجود معدات مخصصة لمركز السفانية وعدد من العمالة ومشرفين؛ لتنفيذ جولات ميدانية بشكل يومي لنظافة مركز السفانية، وأضاف: تنظم البلدية حملات نظافة بشكل دوري لرفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، إلى جانب كنس الشوارع الرئيسية والفرعية بالمكانس الآلية واليدوية، واستبدال حاويات النفايات القديمة بجديدة. يأتي ذلك على خلفية ما نشرته ”الخليج 365” عن مطالبات أهالي مركز السفانية يوم الإثنين الماضي، بعنوان «المحلاة والصحة والنظافة.. أحلام مشروعة في السفانية» لتحقيق عدد من متطلبات التنمية، ودعم واستكمال بعض المشاريع المنفذة، حيث طالب الأهالي بعدد من المتطلبات التي جاء من أهمها، دعم مركز الرعاية الصحية الأولية، بكوادر طبية وتمريضية وتمديد فترة عمله لأوقات إضافية، إلى جانب تكثيف مشاريع السفلتة والإنارة والرصف، وتحسين مستوى النظافة، وإنشاء حدائق ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى تمديد أنابيب لتوصيل المياه المحلاة من رأس الخير أو الخفجي للسفانية.