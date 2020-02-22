شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية تعد بإبعاد الأسراب في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

توقع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م.عامر المطيري إبعاد أسراب الجراد التي داهمت المنطقة هذه الأيام في غضون 24 ساعة. وكشف م.المطيري عن حزمة إجراءات للقضاء على أسراب الجراد ومكافحته، وذلك من خلال تشكيل فرق عمليات لمراقبة ومكافحة الجراد، وصلت إلى 47 فرقة على مستوى المنطقة الشرقية موزعة على كافة محافظات المنطقة، مشيرا إلى انتشار الأسراب في معظم أنحاء المملكة، التي وصلها عن طريق جيزان والرياض باتجاه المنطقة الشرقية، بعد قدومه من دول مجاورة إما بسبب قلة المكافحة هناك أو لشدة الرياح.

» متابعة كبرى

وأوضح مدير فرع الوزارة أن أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه متابعان للحدث أولا بأول، كما يتابع وزير الزراعة والبيئة والمياه الموقف عن كثب، وبدورنا نتلقى توجيهاتهم أولا بأول ونسير عليها في مكافحتنا هذه الأسراب من الجراد.

» مواقع وأوضاع

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وأبان م.المطيري أن فرق المكافحة جاهزة في كل أنحاء المنطقة، ومستعدون للقضاء على أسراب الجراد التي تركزت مواقع تواجده في عريعرة وبقيق وصلاصل، كما تواجدت منه أعداد في الأحساء والقرية العليا وحفر الباطن وحرض ويبرين، ومتوقع خلال 24 ساعة إبعاده إما بالمكافحة وإما بسبب الرياح.

وقال مدير فرع الوزارة بالشرقية: من خلال متابعتنا لانتشار الجراد ومكافحتنا له، فإن الأوضاع مطمئنة وفرقنا متواجدة في الميدان، وإن التجهيزات والمبيدات والفرق جاهزة، وإن استدعى الأمر فيمكن الاستعانة بالطيران.

» رسائل اطمئنان

وأضاف: نطمئن المواطنين بأننا متابعون ومحاصرون للجراد، علما بأن الجراد لا يتسبب بالأضرار على البشر بالأمراض، بينما تكون أضراره على المزروعات، ونحن عندما نكافح الجراد نرسل لأصحاب المزارع رسائل خاصة ونتواصل معهم، كما أنهم يخبروننا عن أي مستجدات، وعنما نقوم برش المبيدات نطلب من أصحاب المزارع وخاصة أصحاب الثروة الحيوانية عدم استخدام الأعلاف لمدة 10 أيام.