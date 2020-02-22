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شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية تعد بإبعاد الأسراب في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
» متابعة كبرى
وأوضح مدير فرع الوزارة أن أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه متابعان للحدث أولا بأول، كما يتابع وزير الزراعة والبيئة والمياه الموقف عن كثب، وبدورنا نتلقى توجيهاتهم أولا بأول ونسير عليها في مكافحتنا هذه الأسراب من الجراد.
» مواقع وأوضاع
وأبان م.المطيري أن فرق المكافحة جاهزة في كل أنحاء المنطقة، ومستعدون للقضاء على أسراب الجراد التي تركزت مواقع تواجده في عريعرة وبقيق وصلاصل، كما تواجدت منه أعداد في الأحساء والقرية العليا وحفر الباطن وحرض ويبرين، ومتوقع خلال 24 ساعة إبعاده إما بالمكافحة وإما بسبب الرياح.
وقال مدير فرع الوزارة بالشرقية: من خلال متابعتنا لانتشار الجراد ومكافحتنا له، فإن الأوضاع مطمئنة وفرقنا متواجدة في الميدان، وإن التجهيزات والمبيدات والفرق جاهزة، وإن استدعى الأمر فيمكن الاستعانة بالطيران.
» رسائل اطمئنان
وأضاف: نطمئن المواطنين بأننا متابعون ومحاصرون للجراد، علما بأن الجراد لا يتسبب بالأضرار على البشر بالأمراض، بينما تكون أضراره على المزروعات، ونحن عندما نكافح الجراد نرسل لأصحاب المزارع رسائل خاصة ونتواصل معهم، كما أنهم يخبروننا عن أي مستجدات، وعنما نقوم برش المبيدات نطلب من أصحاب المزارع وخاصة أصحاب الثروة الحيوانية عدم استخدام الأعلاف لمدة 10 أيام.
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