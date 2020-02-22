شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف شاطئ «الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة مؤخرا برفع المخلفات بشاطئ نصف القمر «الهاف مون»، حيث قامت الآليات بتنظيف الشاطئ، وذلك ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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