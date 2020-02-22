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مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والإسكان

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وقعت جامعة أم القرى أول أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بحضور مدير الجامعة د. عبدالله بافيل، وذلك تسهيلا لمنسوبي الجامعة تملك وحدات سكنية بقوائم الانتظار في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على أرض الجامعة بمنطقة الشرائع.

ووقع مذكرة التعاون من جانب الجامعة المشرف على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع د. محمد الحازمي، فيما وقعها من وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان المؤسسي م. عبدالله بن سعيد. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الإسكان التنموي وفق خطط حلول الدعم السكني بوزارة الإسكان.

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