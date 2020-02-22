شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والإسكان والان نبدء بالتفاصيل
ووقع مذكرة التعاون من جانب الجامعة المشرف على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع د. محمد الحازمي، فيما وقعها من وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان المؤسسي م. عبدالله بن سعيد. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الإسكان التنموي وفق خطط حلول الدعم السكني بوزارة الإسكان.
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