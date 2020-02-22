اخبار السعوديه

تسليم وحدات الإسكان التنموي بالأفلاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم وحدات الإسكان التنموي بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، 94 أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و«بشرى»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

كما دشن سموه مقر الجمعية النسائية الخيرية «بشرى» ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج. وتجول سموه في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم وحدات الإسكان التنموي بالأفلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا