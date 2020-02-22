شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم وحدات الإسكان التنموي بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، 94 أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و«بشرى»، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد.

كما دشن سموه مقر الجمعية النسائية الخيرية «بشرى» ضمن زيارته التفقدية لمحافظة الأفلاج. وتجول سموه في المبنى ومرافقه، واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة.