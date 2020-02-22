شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تتوج بجائزة عالمية من الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

توجت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، بجائزة «Zero Project Award» من الأمم المتحدة عن مبادرتها «تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الإعاقة في البيئة الجامعية» ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 في مقر الأمم المتحدة في فيينا بجمهورية النمسا بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عبدالمنعم الحياني، وعميد شؤون الطلاب د. مسعود القحطاني، ووكيل العمادة لذوي الإعاقة د. وجدي وزان، والوفد الجامعي المرافق.

وتُعد جامعة الملك عبدالعزيز أول جهة تعليمية بالمملكة تفوز بهذه الجائزة العالمية لتمكين ذوي الإعاقة، حيث شهدت في دورتها الحالية مشاركة 469 مبادرة ومشروعا من 106 دول حول العالم، وتم اختيار ما يقارب الثمانين مبادرة ومشروعا بناء على ثلاثة معايير: الابتكار والتأثير وقابلية التوسع والتطوير.

وحددت الجائزة لهذا العام موضوع «التعليم الشامل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، حيث تم عرض مبادرة جامعة الملك عبدالعزيز التي شملت أربعة مشاريع تقنية تسهل على الطلبة التنقل والتعلم، ضمن تقرير منظمة «Zero Project Award» الدولية السنوي، كما تم عرضه على صفحتها الرئيسة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها الخبراء في مجال الإعاقة حول العالم طيلة عام 2020م.

وزار وفد الجامعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وقدم الوفد لسموه الكريم درع الجامعة والشهادة، حيث رحب سموه بوفد الجامعة وثمّن الإنجاز الكبير وشكر للجامعة جهودها لرفع اسم المملكة عاليا في هذا المحفل الأممي، الأمر الذي يُعد فخرا للجامعة والوطن.

وأوضح مدير الجامعة د. عبدالرحمن اليوبي، أن هذا النجاح أمر مثير للإعجاب ويؤشر لتقدير عالمي للجهود الجبارة التي تبذلها الجامعة ممثلة بوكالة الاحتياجات الخاصة بالعمادة لخلق بيئة جامعية تشمل الجميع بغض النظر عن حالة الطلبة الجسدية، مباركا للجامعة من منسوبين وطلاب هذا الإنجاز العالمي الجديد. ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر لجامعات المملكة والارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز مكانتها العالمية، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التعليم د. حمد آل الشيخ، على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجامعة التي شهدت -بفضل من الله- نقلات نوعية في كافة الأصعدة.