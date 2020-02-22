شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث برسالة لملك اسواتيني والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى ملك مملكة اسواتيني مسواتي الثالث. وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا سلطان العنقري خلال استقبال ملك اسواتيني له أمس.

ونقل السفير العنقري تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لملك اسواتيني وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

حضر الاستقبال، رئيس الوزراء امبروس ماندفولو دلاميني ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.