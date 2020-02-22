شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الموارد في مكمنه 200 تريليون قدم مكعبة تطويره يصل بالإنتاج لـ 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 يرفع الناتج المحلي الإجمالي بـ 20 مليار دولار ولي العهد يوجه بتخصيص إنتاجه للقطاعات المحلية

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