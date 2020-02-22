، عمالة مخالفة تستعرض بـ"جوالين وشرشف" لغسل المركبات بمدخل الفحص الطبي بمكة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اتخذت عمالة مخالفة من مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة مقرًّا لجذب زبائنها؛ وذلك بهدف غسل سيارات المراجعين للمركز ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الواقع بجوار المركز.
وتفصيلاً، أظهرت الصور التي تم التقاطها أمس الجوالين المعبأة بالمياه وهي مرصوصة عند مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة. كما عمدت العمالة إلى ربط قطعة "شرشف"، تُستخدم في الغسل، بإحدى نوافذ المركز من أجل تعريضها للشمس دون أدنى مسؤولية.
واعتادت تلك العمالة على مراقبة المراجعين في الساحات المحيطة بالمركز، وممارسة غسل السيارات بهدف كسب المال، دون أن تكترث لمخالفتها للنظام الذي يمنع ذلك العمل العشوائي.
وطالب مراجعون الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع، والحد من ظاهرة غسل المركبات في الشوارع والساحات المحيطة بالمستشفى والمركز.
صحة مكة المكرمة
عمالة مخالفة تستعرض بـ"جوالين وشرشف" لغسل المركبات بمدخل الفحص الطبي بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-02-22
اتخذت عمالة مخالفة من مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة مقرًّا لجذب زبائنها؛ وذلك بهدف غسل سيارات المراجعين للمركز ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الواقع بجوار المركز.
وتفصيلاً، أظهرت الصور التي تم التقاطها أمس الجوالين المعبأة بالمياه وهي مرصوصة عند مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة. كما عمدت العمالة إلى ربط قطعة "شرشف"، تُستخدم في الغسل، بإحدى نوافذ المركز من أجل تعريضها للشمس دون أدنى مسؤولية.
واعتادت تلك العمالة على مراقبة المراجعين في الساحات المحيطة بالمركز، وممارسة غسل السيارات بهدف كسب المال، دون أن تكترث لمخالفتها للنظام الذي يمنع ذلك العمل العشوائي.
وطالب مراجعون الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع، والحد من ظاهرة غسل المركبات في الشوارع والساحات المحيطة بالمستشفى والمركز.
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:57 AM
مراجعون طالبوا الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع والحد من الظاهرة
اتخذت عمالة مخالفة من مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة مقرًّا لجذب زبائنها؛ وذلك بهدف غسل سيارات المراجعين للمركز ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر الواقع بجوار المركز.
وتفصيلاً، أظهرت الصور التي تم التقاطها أمس الجوالين المعبأة بالمياه وهي مرصوصة عند مدخل مركز الفحص الطبي الشامل بالعاصمة المقدسة. كما عمدت العمالة إلى ربط قطعة "شرشف"، تُستخدم في الغسل، بإحدى نوافذ المركز من أجل تعريضها للشمس دون أدنى مسؤولية.
واعتادت تلك العمالة على مراقبة المراجعين في الساحات المحيطة بالمركز، وممارسة غسل السيارات بهدف كسب المال، دون أن تكترث لمخالفتها للنظام الذي يمنع ذلك العمل العشوائي.
وطالب مراجعون الجهات المختصة بضرورة الوقوف على الموقع، والحد من ظاهرة غسل المركبات في الشوارع والساحات المحيطة بالمستشفى والمركز.
، عمالة مخالفة تستعرض بـ"جوالين وشرشف" لغسل المركبات بمدخل الفحص الطبي بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عمالة مخالفة تستعرض بـ"جوالين وشرشف" لغسل المركبات بمدخل الفحص الطبي بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.