، "الجافورة" ينقل السعودية باحتياطات ترليونية.. والأولوية للقطاعات المحلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر الترند العالمي وسط إشادات بمنجزات القيادة وسعيها لرقي ورفاهية المواطن

تصدر خبر تطوير حقل "الجافورة" الترند العالمي بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة واسعة من مختلف رواد التواصل الاجتماعي الذين شاركوا بالوسم #تطوير_أكبر_حقل_بالمملكة، مشيرين إلى أن المملكة بذلك تدشن عصر الغاز بتطوير حقل "الجافورة" باحتياطات ترليونية.

ونوه رواد التواصل الاجتماعي عبر تغريدات مليونية بمضامين توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاجه للقطاعات المحلية في الصناعات والكهرباء.

واستبشر أبناء السعودية بالإعلان عن تطوير ‫حقل الجافورة الذي سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم وسيكون له الأثر الاقتصادي الكبير على الوطن والمواطن، موضحين أن هذه الأخبار تسعد كل مواطن وتبعث في النفوس بأن القادم أفضل وأجمل.

وحملت التغريدات إرفاق صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية الطموحة وصور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في إشارة إلى العرفان بالنقلة النوعية التي شهدتها المملكة في ظل الرؤية والقيادة الحكيمة لجعل السعودية في مصاف كبريات الدول بالعالم.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة قد قال خلال تدشين فعاليات "مؤتمر سابك 2020" إنه سيتم الإعلان عن أمر يعد مفخرة لـ "أرامكو" وقطاع الطاقة السعودي، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على تصدير الغاز مستقبلاً، بما يؤكد مواصلة جهود السعودية في التوسع في قطاع الغاز العالمي.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقل الجافورة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان