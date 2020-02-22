شكرا لمتابعة خبر عن مشاهدات «بنت مكة» تقفز للنص مليون رغم قرار إيقاف العاملين عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استنكرت أول ناقدة فنية في المملكة والإعلامية سهى الوعل، ارتفاع عدد مشاهدات كليب «بنت مكة» المسيء، وتواجده على موقع يوتيوب حتى هذه اللحظة، رغم قرار إيقاف العاملين على الأغنية.

وأعلنت الوعل وصول الأغنية إلى نص مليون مشاهدة، تقريبا من وقت الأوامر بإيقاف العاملين على الأغنية واعتبارها مُسيئة، كما تضاعفت أعداد المشاركين في قناة الفتاة اللي غنتها للآلاف بعد ما كانت قناة مجهولة.

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وكان سمو الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، قد وجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج الفيديو الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن توجيه أمير مكة، إحالة القائمين على الأغنية للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.