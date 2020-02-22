شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: على محبي التمر قطع كل السكريات الأخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، محبي التمر، بضرورة الامتناع عن تناول جميع مصادر السكر الأخرى.

وعلق الخضيري على مقطع فيديو، عن رفع التمر لسكر الدم وخطورته على مرضى السكر ومدى اضطراب الانسولين، قائلا: هذا الأمر صحيح.

وتابع: التمر من عوامل رفع السكر وبشدة، لذا لابد لمن يحب التمر أن يقطع كل السكريات الأخرى ويجعل ٥ تمرات هي نصيبه اليومي من السكريات فقط ويحسبها ضمن سعراته.