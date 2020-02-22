شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو … خالد الثبيتي يوجه انتقادات لاذعة لهند القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مقطع الفيديو الذى نشره خالد الثبيتي، الخبير في قضايا التحكيم والتقاضي، تفاعلاً كبيرًا من قبل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا على إثر هذا الفيديو هاشتاق بعنوان #خالدالثبيتييجلدهندالقحطاني.

وبرغم أن الثبيتي لم يوجه بشكل مباشر حديثه في الفيديو إلى هند القحطاني إلا أن مستخدمي مواقع التواصل أكدوا أن الحديث يدور حول التصرفات المخجلة التى تقوم بها الناشطة هند القحطاني.

ووجه الثبيتي انتقادات لاذعة لها حيث أكد لم تقدر قيم مجتمعها ولا حتى دينها، مضيفا أنها لا تتمتع بالحياء.

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وأكد أن جمال الفتاة المسلمة في حيائها وحجابها وسترها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب.

ونصح الشباب بالزواج من الزوجة الصالحة المؤدبة، داعيا الفتاة المسلمة بالحجاب والاحتشام، مضيفا أن ذلك يعد فريضة من فرائض الإسلام.

واختتم حديثه قائلا : ”نتمنى من كل شاب أو فتاة خارج المملكة أن يمثل دينه قبل كل شيء ثم وطنه وقبيلته والعادات الطيبة التي تربى عليها، قولوا لبنت الحمايل تسدل خمارها، ترى الحياء والذوق في حجابها الطاهر.