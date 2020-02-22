شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. النافورة التفاعلية بحديقة النورس برابغ تتراقص في مشهد رائع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت إمارة مكة بتشغيل النافورة التفاعلية بحديقة النورس برابغ تجريبيًا، والتي تقع على مساحة 44 ألف م2. ونشرت الإماراة فيديو يوثق لحظة التشغيل التجريبي للنافورة، والذي من المقرر أن يمتد تشغيلها حتى الجمعة المقبل. يذكر أن الإمارة نوهت بأنه تم تركيب كاميرات مراقبة بالحديقة منعًا لأي عبث بالحديقة.

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