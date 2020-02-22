الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة في 4 مناطق بطقس السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا السبت، في أربع مناطق بالمملكة.

جاء ذلك في بيان لـ«هيئة لأرصاد»، عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله، أن الرياح المثارة، ستحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض.

ويمتد تأثير الحالة الجوية المتوقعة -وفق البيان- إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وستكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال المملكة.

وتابعت الهيئة، أن البحر الأحمر سيشهد رياح سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت الهيئة، أن الخليج العربي سيهد رياح سطحية شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الغد السبت:

Advertisements

اقرأ أيضًا

«الحربي» يتوقع كتلة قطبية على مناطق عدة.. ويحدد موعدها

الأرصاد: رياح سطحية على 7 مناطق.. الجمعة

الزعاق: افتحوا النوافذ والأبواب وقت الظهيرة.. لهذا السبب