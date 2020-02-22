إنفوجراف.. غزو مكثف للجراد خلال الأيام المقبلة.. مع بدء التكاثر الربيعي

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجاح، مكافحة وتطهير مناطق التكاثر الشتوي للجراد الصحراوي في الساحل الجنوبي الغربي للمملكة خلال فبراير الحالي، يأتي ذلك وسط توقعات بهجوم مكثف يستهدف الحدود خلال الأيام المقبلة.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، نشرت الوزارة «إنفو جرافًا» يوضح عملية التطهير من مجاميع الجراد الصحراوي، لافتة إلى أنه تمت مكافحة 17 ألف هكتار خلال المدة من 1ـ15 فبراير الجاري.
وأفادت الوزارة، بأنه من المتوقع غزو الجراد من اليمن خلال الأيام القادمة، لوجود أسراب بكثافات عالية هناك، مع بدء التكاثر الربيعي للجراد، مع حلول موسم النضج، وهطول الأمطار.
وبشأن حالة الجراد في البلدان المجاورة، أكدت الوزارة وجود تفاقم للإصابة بشكل كبير جدًا في دول جنوب شرق أفريقيا واليمن، إضافة إلى وجود تهديد غير مسبوق منذ 25 عامًا، وعالي المستوى على المحاصيل والأمن الغذائي.
وأكدت الوزارة تكون أجيال أخرى، جراء التكاثر المستمر لدى تلك الدول.
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