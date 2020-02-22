بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تعرض 153 فرصة بملتقى الاستثمار البلدي

تعرض أمانة العاصمة المقدسة، 153 فرصة استثمارية بمكة المكرمة، وذلك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل.
ويستمر الملتقى الذي يرعاه، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ثلاثة أيام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أمانات مناطق المملكة.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أن مكة المكرمة بها فرص استثمارية مميزة منها تطوير مواقف حجوزات السيارات على مداخل العاصمة المقدسة، فضلًا عن مبانٍ فندقية وطبية وأسواق ومجمعات تجارية.
وأضاف «القويحص»، أن شركة «البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني» الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة ستوفر الفرص الاستثمارية المواكبة لرؤية ٢٠٣٠ من مشاريع عمرانية بالمنطقة المركزية.
وتابع «القويحص»، أن المشاريع الاستثمارية، تشمل معالجة و تطوير المناطق العشوائية ومشاريع سكنية اخرى وتجارية في «بوابة مكة» بدءًا بمشاريع بنية تحتية ومجمعات سكنية وتجارية، ومنها مشروع مركز المؤتمرات والمعارض ومجمع المطاعم المركزي والمنتزهات البرية.
وأكّد «القويحص» أن طرح الفرص الاستثمارية؛ يستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن هذا الملتقى الاستثماري فرصة كبيرة لرواد الأعمال بالمملكة للاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم والتي تلبي احتياجات كافة فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.
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