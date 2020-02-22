

روما 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

أعلنت إيطاليا اليوم عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة شملت إقليمين شمالي البلاد.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا في مؤتمر صحفي مع مسؤولي الحماية المدنية والسلطات المعنية بحالات الطوارئ اليوم " إن حالات الإصابة المؤكدة ارتفعت إلى 14 حالة في إقليم لومبارديا الشمالي و 8 من بينهم أطباء وممرضون".

وأضاف أن حالات العدوى امتدت إلى إقليم فينيتو شمالي شرق إيطاليا بعد اكتشاف حالتي إصابة تم نقلهما إلى المستشفى العام بمدينة بادوفا جنوبي مدينة البندقية، مشيرًا إلى أن عدد الذين شملهم العزل الصحي ممن اتصلوا بالمصابين بلغ 250 حالة بينهم 149 من الأطباء والممرضين في إقليم لومبارديا، وأنه تم تفعيل مزيد من الإجراءات الاحترازية بعزل عشرة بلدات تضم نحو 30 ألف نسمة في منطقة اكتشاف أول إصابة بإقليم لومبارديا فيما أعلنت حكومة إقليم فينيتو وعمدة بلدة فو أوغانيو إغلاق المدارس وكافة المحال التجارية في البلدة التي ظهرت فيها آخر إصابتين.

// انتهى //

23:46ت م

0154





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.