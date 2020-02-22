شكرا لقرائتكم خبر عن خطة محكمة لمواجهة أسراب الجراد بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام مكتب الوزارة المهندس إبراهيم الخليل، جاهزية فرق المكافحة للتصدي لأسراب الجراد، منوهاً باهتمام الوزارة ممثلة في مركز الجراد بجده على تأمين كافة المعدات والمبيدات والوسائل لمكافحة الجراد في جميع أطواره.
وأضاف أن نتائج تتبع فرق الرصد والإستكشاف وبالتواصل مع الجهات المختصة في القطاعات الحكومية بالمحافظة لم تظهر ما يشير إلى تضرر كبير في مزارع المحافظة، ونتيجة لتكثيف أعمال الاستكشاف والمراقبة لحصر مواقع الإصابة وتوجيه فرق المكافحة لها تم رصد أسراب الجراد منذ دخولها إلى الأحساء ومتابعتها حتى تستقر ومن ثم مكافحتها، ولا زالت أعمال المكافحة ضد أسراب الجراد في المحافظة مستمرة، فيما لم تشاهد حتى المساء أي بلاغ يفيد بوجود جراد بكميات كثيرة تسبب قلق وأضرار.
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