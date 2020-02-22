بالفيديو.. انطلاق هايكنج السعودية في حفر الباطن بمشاركة خليجية

2020-02-22

متابعات الخليج 365 – فواز الاسلمي – حفر الباطن

انطلقت أمس فعالية ” هايكنج السعودية “، تحت شعار “عام طويق”، وذلك في فيضة المحمدية بمحافظة حفر الباطن، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وشارك في هذه الفعالية التي تهدف إلى التعريف بالمواقع التراثية بالمملكة، ١٥٠ مشاركا من مختلف الأعمار.

كما شارك فرع هيئة السياحة بالمحافظة، و 6 جمعيات بيئية من مختلف مناطق المملكة، قاموا بالمشي لمسافات طويلة وتقديم خدمات تطوعية لزراعة شتلات وذلك تحت إشراف فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه.

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وشاركت صحة حفر الباطن في الفعالية من خلال الفرق الصحية والرسائل التوعوية، وسيارات الإسعاف التي تم توزيعها على عدد من المسارات لتقديم الخدمات الطبية والتوعية بأهمية نشر ثقافة المشي ومحاربة الأمراض.

وقال مدير هايكنج السعودية بمحافظة حفر الباطن، أحمد بن بصيّص، إن الفعالية حققت نجاحًا قياسًا وخاصة من خلال عدد المشاركين فيها.

وأوضح أنه شارك في الفعالية عدد من الأشخاص من مختلف مناطق المملكة، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان.

وثمن جهود محافظ حفر الباطن في هذه الفعالية وتشجيعه على العمل الجماعي بين المشاركين، وتنمية الوعي البيئي لديهم، والتعرف على المناطق الأثرية بالمحافظة.

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