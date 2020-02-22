إعلان هام في الكويت بشأن كورونا

2020-02-22

متابعات الخليج 365 – متابعة

دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض كورونا المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصًا على صحتهم وسلامة ذويهم.

وجاءت دعوة الوزارة بالتزامن مع إعلان الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع رحلاتها الجوية إلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالتي وفاة بفيروس كورونا.

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وكتبت الخطوط الكويتية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا”.

وأضافت أنها أوقفت الرحلات “تحاشيًا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب”.

وكانت مجلس الوزراء الكويتي، أعلن في وقت سابق عن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس.

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