ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في إيطاليا إلى 16 حالة

2020-02-22

متابعات الخليج 365 – واس

أعلنت إيطاليا اليوم عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 16 حالة شملت إقليمين شمالي البلاد.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا في مؤتمر صحفي مع مسؤولي الحماية المدنية والسلطات المعنية بحالات الطوارئ اليوم ” إن حالات الإصابة المؤكدة ارتفعت إلى 14 حالة في إقليم لومبارديا الشمالي و 8 من بينهم أطباء وممرضون”.

وأضاف أن حالات العدوى امتدت إلى إقليم فينيتو شمالي شرق إيطاليا بعد اكتشاف حالتي إصابة تم نقلهما إلى المستشفى العام بمدينة بادوفا جنوبي مدينة البندقية، مشيرًا إلى أن عدد الذين شملهم العزل الصحي ممن اتصلوا بالمصابين بلغ 250 حالة بينهم 149 من الأطباء والممرضين في إقليم لومبارديا، وأنه تم تفعيل مزيد من الإجراءات الاحترازية بعزل عشرة بلدات تضم نحو 30 ألف نسمة في منطقة اكتشاف أول إصابة بإقليم لومبارديا فيما أعلنت حكومة إقليم فينيتو وعمدة بلدة فو أوغانيو إغلاق المدارس وكافة المحال التجارية في البلدة التي ظهرت فيها آخر إصابتين.

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