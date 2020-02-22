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حرس الحدود ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق في الخبر

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2020-02-21

حرس الحدود ينقذ مواطنًا وطفلتيه من الغرق في الخبر

متابعات الخليج 365 – الشرقية 

أنقذ حرس الحدود في المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، مواطنًا وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بالخبر.

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جاء ذلك بحسب ما ذكر حرس الحدود عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، حيث نشر صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ متابعات الخليج 365 وطفلتيه، ونقلهم عبر الإسعاف؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل كاملة حال إعلانها من الجهات الرسمية.

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