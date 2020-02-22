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تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر في المنطقة الشرقية، اليوم من إنقاذ مواطن وطفلتيه من الغرق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي " لسبق "، بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالاً من مواطنة تفيد بأن زوجها وطفلتيها "سنتان، وثماني سنوات" يمارسون السباحة في شاطئ الأمواج ولم يستطيعوا العودة إلى الشاطئ بسبب شدة الرياح.
وأضاف الرائد الأكلبي بأنه على الفور، تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والإسعاف بقطاع الخبر لمباشرة الحادثة، وتم بحمد الله إنقاذ المواطن وابنتيه، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة."
وأهاب الأكلبي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
حرس الحدود كورنيش الخبر
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 11:21 PM
بعد بلاغ من الزوجة.. والرياح ساهمت بعدم عودتهم إلى الشاطئحرس الحدود ينقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق بكورنيش الخبر
تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر في المنطقة الشرقية، اليوم من إنقاذ مواطن وطفلتيه من الغرق.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي " لسبق "، بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالاً من مواطنة تفيد بأن زوجها وطفلتيها "سنتان، وثماني سنوات" يمارسون السباحة في شاطئ الأمواج ولم يستطيعوا العودة إلى الشاطئ بسبب شدة الرياح.
وأضاف الرائد الأكلبي بأنه على الفور، تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والإسعاف بقطاع الخبر لمباشرة الحادثة، وتم بحمد الله إنقاذ المواطن وابنتيه، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة."
وأهاب الأكلبي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.
، حرس الحدود ينقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق بكورنيش الخبر ،
المصدر : الخليج 365
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