- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الزوار توافدوا على معرضها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي بالواجهة البحرية بجدة.
ويحتوي المعرض على آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات دون حضور الشخص لشرطة المنطقة، وذلك عبر أربع طرق، هي (واتساب - الإيميل - الاتصال الشخصي - الحضور مباشرة لشرطة المنطقة ومقابلة مديرها).
كما يتطرق المعرض لآخر التقنيات الحديثة لدى قطاع الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وكشفها المجرمين. وكذلك قسم الأسلحة والمتفجرات، وفيه عرض أهم الأسلحة الأثرية، وطريقة التقديم على تصاريح الأسلحة.
وثمَّن عدد من الزوار الخطوات التطويرية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجدت ترحيبًا من جميع الزوار.
شرطة مكة المكرمة أمنكم وسلامتكم هدفنا الواجهة البحرية جدة
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 11:01 PM
ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة
أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الزوار توافدوا على معرضها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي بالواجهة البحرية بجدة.
ويحتوي المعرض على آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات دون حضور الشخص لشرطة المنطقة، وذلك عبر أربع طرق، هي (واتساب - الإيميل - الاتصال الشخصي - الحضور مباشرة لشرطة المنطقة ومقابلة مديرها).
كما يتطرق المعرض لآخر التقنيات الحديثة لدى قطاع الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وكشفها المجرمين. وكذلك قسم الأسلحة والمتفجرات، وفيه عرض أهم الأسلحة الأثرية، وطريقة التقديم على تصاريح الأسلحة.
وثمَّن عدد من الزوار الخطوات التطويرية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجدت ترحيبًا من جميع الزوار.
، إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.