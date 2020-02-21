‏شاهد.. سورة الفاتحة منقوشة على صخرة قبل 1311 عامًا بالنماص

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الرياض - علي القحطاني - وثق مواطن مشهد روحاني وجمالي؛ لصخرة منقوش عليها سورة الفاتحة في أودية شرق النماص. وأظهر الفيديو المنطقة التي تحتضن عدد كبير من الصخور من بينهم هذه الصخرة الفريدة؛ التي كٌتب عليها السورة عام 130هـ أي قبل 1311 سنة . ووجد على الصخرة اسم يزيد بن عبد الله بن عمر الحَجْري.

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