شكرا لمتابعة خبر عن مكاتب العمل تقدم خدماتها للعملاء دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم خدماتها لجميع عملائها في أى مكتب من مكاتبها دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل الخدمات على أصحاب الأعمال التى كانت الوزارة تلزمهم بمراجعة مكتب العمل التابعة له المنشأة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الخدمة الجديدة على أكثر من مرحلة، مع الحرص على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاتب العمل تقدم خدماتها للعملاء دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.