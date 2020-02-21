شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طفلة صغيرة تواجه مرض البهاق بثقة وشجاعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - روت الطفلة نورة المهوس، سفيرة جمعية (فأل) الخيرية لمرضى البهاق، كيفية تعايشها مع مرض البهاق، مضيفة أنها حاولت العلاج منه إلا أن المحاولات لم تنجح وعاد المرض إليها مرة أخرى.
وأوضحت، في تصريحات لها، أن البهاق مرض جلدي وغير معدي، مضيفة أن تكليفها كسفيرة للمرضى زاد من ثقتها بنفسها.
وأضافت أنه تسعى لتوعية الأخرين بماهية المرض، داعية كل المرضي بالثقة في أنفسهم وعدم الخجل من مرضهم أمام الآخرين.
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