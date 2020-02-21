

الأحساء 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس

واصلت فرق الرصد والمكافحة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، متابعتها لوصول أسراب الجراد إلى الأحساء منذ أمس، وقد رصدتها من الجهة الجنوبية الغربية للمحافظة باتجاه المناطق الشمالية الشرقية وصولاً إلى العقير وقامت فرق الرصد والمكافحة بالتصدي إليها وعمل خطة محكمة تمكنت من خلالها القضاء على تلك الأسراب.

وأكد مدير عام مكتب الوزارة المهندس إبراهيم الخليل، جاهزية فرق المكافحة للتصدي لأسراب الجراد، منوهاً باهتمام الوزارة ممثلة في مركز الجراد بجده على تأمين كافة المعدات والمبيدات والوسائل لمكافحة الجراد في جميع أطواره.

وأضاف أن نتائج تتبع فرق الرصد والإستكشاف وبالتواصل مع الجهات المختصة في القطاعات الحكومية بالمحافظة لم تظهر ما يشير إلى تضرر كبير في مزارع المحافظة، ونتيجة لتكثيف أعمال الاستكشاف والمراقبة لحصر مواقع الإصابة وتوجيه فرق المكافحة لها تم رصد أسراب الجراد منذ دخولها إلى الأحساء ومتابعتها حتى تستقر ومن ثم مكافحتها، ولا زالت أعمال المكافحة ضد أسراب الجراد في المحافظة مستمرة، فيما لم تشاهد حتى المساء أي بلاغ يفيد بوجود جراد بكميات كثيرة تسبب قلق وأضرار .

وقدم مدير عام المكتب الشكر لسمو محافظ الاحساء، ولمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية على متابعته للأعمال الميدانية للمكافحة والتصدي، وإلى أمين الأحساء على الدعم والمؤازره بتوفير فرق الرش، والجهات الحكومية والمسؤولين التي تواصلوا لتقديم العون، ولفريق العمل من مسؤولين وعاملين الذين أسهموا في المكافحة والقضاء على تلك الأسراب، مهيباً بجميع المواطنين في المحافظة في حالت رصد أو مشاهدة أسراب الجراد الإبلاغ في أسرع وقت ممكن للسيطرة عليها.

// انتهى//.

22:58ت م

0149





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق المكافحة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بالأحساء تتصدى لأسراب الجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.