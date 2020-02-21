شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر في المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن وطفلتيه من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالاً من مواطنة تفيد بأن زوجها وطفلتيها، تبلغان من العمر سنتين وثمان سنوات، يمارسون السباحة في شاطئ الأمواج ولم يستطيعوا العودة إلى الشاطئ بسبب شدة الرياح.

وأضاف: "على الفور، تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والإسعاف بقطاع الخبر لمباشرة الحادثة، وتم بحمد الله، إنقاذ المواطن وابنتيه، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة".