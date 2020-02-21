شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تعليق سفر المقيمين إلى إيران والان نبدء بالتفاصيل
وشدد المتحدث الرسمي على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً ، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.
ودعا كافة القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.
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