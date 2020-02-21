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مصادر: الاتحاد الأوروبي سيوافق دون شرط على صفقة أرامكو وسابك
متابعات الخليج 365 – الرياض
قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة: إن هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي ستعطي موافقة غير مشروطة على صفقة يستحوذ بموجبها منتج النفط رقم 1 في العالم أرامكو على 70 بالمائة في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69 مليار دولار.
وكانت أرامكو أعلنت عن صفقة شراء الحصة المسيطرة من صندوق الاستثمارات العامة في مارس من العام الماضي، في خطوة مهمة لتنويع أعمالها والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيماويات.
سابك التي مقرها الرياض هي رابع أكبر مجموعة بتروكيماويات في العالم ولها أنشطة في أكثر من 50 بلدًا.
وكانت هيئات حماية المنافسة في الهند وعدد من الدول الأخرى قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر دون طلب تنازلات من طرفي الصفقة.
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