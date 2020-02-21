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عبدالعزيز بن سلمان عن مغادرة المملكة أوبك +: هراء
متابعات الخليج 365 – الرياض
وصف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تقريرًا إعلاميًّا بأن الرياض تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا بأنه ”هراء“.
وأبلغ الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكالة رويترز اليوم الجمعة: ”هذا سخيف ومحض هراء”.
وأضاف: ”وقعنا جميعًا على ميثاق أوبك+، وسنواصل العمل بطريقة جماعية، نحن على تواصل مستمر وحوار مع جميع شركائنا في أوبك وأوبك+“.
وتأتي تصريحات وزير الطاقة بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا بالصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.
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