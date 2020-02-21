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المسند يحرج شركة المياه بأربعة أسئلة !
متابعات الخليج 365 – الرياض
وجه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، 4 أسئلة إلى شركة المياه الوطنية بشأن مشكلات عداد المياه وتكلفة الاستخدام.
وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر: هل عجزت التقنية في حل 3 إصدارات من عدادات المياه؟ ولماذا بدأنا من الصفر في هذا الشأن؟ لماذا لا نأخذ التجربة من الخارج، من حيث انتهى الآخرون؟! لماذا لا يتوقف حساب تكلفة المياه حتى تحل مشكلة العدادات (الذكية)؟!
وجاء تعليق المسند على تغريدة للمياه جاء فيها: إن العدادات الذكية تعمل بطريقة إلكترونية ودقيقة لاحتساب القراءة، وترسل القراءات عن بعد بدون تدخل بشري.
وكانت حدة الغضب من شركة المياه الوطنية قد تصاعدت بعد تجاهل العديد من الشكاوى وعدم تحسين الخدمة المُقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن بعض المناطق دون أسباب وتأخر الرد على مركز الشكاوى الخاص بالشركة.
وفتحت المياه الوطنية النار على نفسها بعد أن نشرت تغريدة قالت فيها: إن قنواتها المختلفة في خدمة الجميع لاستقبال البلاغات والاعتراضات؛ لأن التعليقات الخاصة بالمواطنين والمقيمين والتي رصدتها ”متابعات الخليج 365” جاءت صادمة بالنسبة لـ المياه وكشفت ضعف خدماتها وتعاملها مع البلاغات.
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