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غبار على 4 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 – الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع الرياح المثارة، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم.
كما تؤثر نفس الحالة على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، فيما ستكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال المملكة.
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