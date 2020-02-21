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مسجد الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أعمال رفع قواعد مسجد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي يقع في منتصف مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ويستوعب أكثر من عشرة آلاف مصل. ويساعد توسط موقعه وارتباطه بمسار المشاة في توفير الفرصة للمشاة لأداء الصلاة به في حال عدم تمكنهم من الوصول إلى الحرم.



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