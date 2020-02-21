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هل تفكك "خاطفة الدمام" لغز اختفاء نسيم الحبتور 24 عاما؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

فيما وصل أمس المخطوف نايف القرادي مع خاله حسين القرادي وعمه يحيي إلى مطار الملك عبدالله في جازان، قبل انتقاله إلى مقر أسرته الحقيقية في جبال منجد، قال نوري الحبتور والد المخطوف قبل 24 عاما نسيم الحبتور لـ«مكة» إنه بلغه أن «خاطفة الدمام» اعترفت بوجود شركاء لها في الخطف قبل عرض ذلك على إحدى القنوات الإخبارية.

وعلمت الصحيفة من أحد الجيران السابقين للخاطفة أنه شاهدها مع أربعة أطفال قبل سنوات، ثلاثة منهم يمشون وأحدهم في عربة أطفال، مستغربا التباين في أشكالهم، ولكنه ظن أنها ربما أنجبتهم نتيجة زواجها من أكثر من شخص بعد انفصالها عن زوجها الأول الذي أخذ ابنتهما ورباها بعيدا عنها، وكانت حينها تقيم وحدها مع الأطفال في حي عبدالله فؤاد، ولم يخطر بباله أبدا أنهم مخطوفون، واستوقفها لتحيتها وسأل عن أحد الأطفال لأنه وجد سحنته مختلفة بعض الشيء، فقالت له إن هذا الطفل والده يمني.

المخطوف الحبتور

خطف في 1417هـ من كورنيش الدمام

كان يبلغ من العمر عاما ونصف العام