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محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الباحة كأس بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة بفوزه على نظيره الرياض 3-2 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم الجمعة على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض.
وتوج رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية علي الغامدي فريق الباحة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ولاعبي فريق الرياض بالميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني وتسلم لاعبو فريق نجران الميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث.
وهبط فريقا جدة والمدينة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد اعتذار جدة عن المشاركة في البطولة منذ بداية الموسم وحصول نادي المدينة على المركز السابع في بطولة الدوري الممتاز.
وهنأ رئيس اللجنة الفنية علي الغامدي فريق الباحة على تحقيقه اللقب بعد مباراة قوية أمام فريق الرياض، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الفرق خلال منافسات البطولة خصوصاً النهائي الذي لم يحسم إلا في الأوقات الأخيرة للمباراة.
الباحة
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 10:26 PM
حقق فريق الباحة كأس بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي الإعاقة بفوزه على نظيره الرياض 3-2 في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم الجمعة على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض.
وتوج رئيس اللجنة الفنية باللجنة البارالمبية السعودية علي الغامدي فريق الباحة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ولاعبي فريق الرياض بالميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني وتسلم لاعبو فريق نجران الميداليات البرونزية لحصولهم على المركز الثالث.
وهبط فريقا جدة والمدينة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد اعتذار جدة عن المشاركة في البطولة منذ بداية الموسم وحصول نادي المدينة على المركز السابع في بطولة الدوري الممتاز.
وهنأ رئيس اللجنة الفنية علي الغامدي فريق الباحة على تحقيقه اللقب بعد مباراة قوية أمام فريق الرياض، مشيداً بالمستويات التي قدمتها الفرق خلال منافسات البطولة خصوصاً النهائي الذي لم يحسم إلا في الأوقات الأخيرة للمباراة.
، فريق الباحة يتوج بكأس الدوري الممتاز لكرة الهدف للإعاقة البصرية ،
المصدر : الخليج 365
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