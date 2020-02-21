، "صحة نجران" تنظم ورشة عمل حول العلاج الكيماوي لأورام الغشاء البريتوني ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، عن تنظيم ورشة العمل الثانية على مستوى الشرق الأوسط للعلاج الكيماوي بالمنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس المقبل في مستشفى الملك خالد.

وفي التفاصيل، قالت صحة نجران، إن البرنامج يشارك به تسعة محاضرين من المملكة العربية السعودية، إسبانيا، فرنسا، سويسرا وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية بـ ١٦ ساعة تدريبية.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تدريب الجراحين على هذه التقنية الجديدة من خلال المحاضرات والمعمل الجاف، إضافة إلى مشاهدة نقل مباشر للعمليات الجراحية.

وأكدت "صحة نجران" استقبال الراغبين في التسجيل من خلال الرابط http://events.intwa.re/2nd-isspp.

يذكر أن مركز الأورام في مستشفى الملك خالد بنجران، أجرى منذ افتتاحه في شهر مارس ٢٠١٩، 11 عملية PIPAC و12 عملية HIPEC لعلاج أورام الغشاء البريتوني تحت إشراف كوادر طبية وطنية.

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