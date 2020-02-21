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تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة لعملائها وتقوم بتنفيذها من خلال زيارة العميل لأي فرع بالمملكة، دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.
وتفصيلاً، أصبح الآن بإمكان العميل مراجعة وتنفيذ الخدمة من خلال زيارته لأي فرع مكتب عمل بالمملكة بعد أن كان سابقاً يُلزم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل التابعة له المنشأة.
وتقدم هذه الخدمة الجديدة من وزارة العمل على أكثر من مرحلة، لحرصها على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتكامل العمل في المناطق والتسهيل على المراجعين بعدم التقيد بمراجعة المكتب التابع للمنشأة.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 10:09 PM
أصبح بإمكان العميل تنفيذ الخدمة خلال زيارته لأي مكتب بالمملكة
تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة لعملائها وتقوم بتنفيذها من خلال زيارة العميل لأي فرع بالمملكة، دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.
وتفصيلاً، أصبح الآن بإمكان العميل مراجعة وتنفيذ الخدمة من خلال زيارته لأي فرع مكتب عمل بالمملكة بعد أن كان سابقاً يُلزم صاحب العمل بمراجعة مكتب العمل التابعة له المنشأة.
وتقدم هذه الخدمة الجديدة من وزارة العمل على أكثر من مرحلة، لحرصها على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتكامل العمل في المناطق والتسهيل على المراجعين بعدم التقيد بمراجعة المكتب التابع للمنشأة.
، "العمل" توحد الخدمات المقدمة بمكاتبها دون التقيد بمرجعية ملف المنشأة ،
المصدر : الخليج 365
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